- VARIE- Conferenza stampa della Lega sulla crisi del turismo nella Capitale e nel Lazio. Intervengono: Gian Marco Centinaio, già ministro del Turismo e dell'Agricoltura; Claudio Durigon, responsabile del dipartimento Lavoro della Lega e coordinatore romano del partito; Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore regionale del partito; Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio; Pasquale Ciacciarelli, presidente regionale della Commissione Turismo e consigliere della Lega; Daniele Giannini, Laura Cartaginese e Laura Corrotti, consiglieri regionali della Lega. Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 a Roma (ore 11:00)- Presentazione del Cine Village Talenti. È prevista la partecipazione tra gli altri di: Piera Bernaschi, presidente Anec Lazio; Luca Bergamo, Vicesindaco di Roma Capitale con Delega alla Crescita Culturale; Albino Ruberti, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio; Carola Penna, presidente commissione Turismo di Roma Capitale; Giovanni Caudo, presidente Municipio III di Roma. Sede Anec Nazionale in largo Italo Gemini 1 a Roma (ore 12:30)- La Cgil di Roma e del Lazio, insieme alla Filt Cgil, a Federconsumatori regionale e ad alcuni dei comitati dei pendolari del Lazio, affronta in un dibattito i temi del Tpl, della mobilità e del pendolarismo. Il confronto avviene in diretta Facebook sulla pagina della Cgil di Roma e del Lazio (ore 16:30) (segue) (Rer)