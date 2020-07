Ecuador: respinto appello, confermata condanna a otto anni per ex presidente Correa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte nazionale d giustizia dell'Ecuador ha negato l'appello dell'ex presidente Rafael Correa e conferma la sentenza di otto anni per corresponsabilità in un caso di corruzione. Un verdetto esteso anche ad altri otto imputati tra cui Jorge Glas, già vicepresidente di Correa e del successore, Lenin Moreno. Correa, da tempo residente in Belgio con la moglie, era stato condannato in primo grado in contumacia ad aprile, con l'accusa di essere il capofila di una rete di corruzione tra il 2012 e il 2016, quando ricopriva il ruolo di presidente. Una sentenza che comminava pena analoga di otto anni a a Glas, agli ex funzionari Alexis Mera, Maria de los Angeles Duarte, Walter Solis, Vinicio Alvarado e ad altre dodici persone. Secondo i giudici gli imputati favorivano aziende amiche nell'ottenimento di appalti pubblici in cambio di tangenti e finanziamenti per il partito fondato da Correa, Alianza Pais. Secondo i giudici della sezione penale della Corte nazionale di giustizia dell'Ecuador, Correa e Glas erano non solo i recettori delle tangenti, ma anche inquadrati in un ruolo gerarchico tale da non poter ignorare il compimento delle attività illecite. Una volta notificata la decisione, entro dieci giorni, scattano i termini per la presentazione dei tre ricorsi previsti dall'ordinamento ecuadoriano prima che la sentenza divenga definitiva. (Brb)