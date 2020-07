© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, rispondendo ad una sollecitazione su Italia viva nel corso di "In onda" su La7, ha spiegato che "non vado in televisione a polemizzare contro i miei alleati anche se molti passano più tempo a polemizzare contro il Pd che contro il centrodestra. Voglio vincere le elezioni regionali e battere le destre". (Rin)