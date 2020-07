Coronavirus: Usa, Trump riprenderà le conferenze stampa a partire da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha detto che questa settimana riprenderà le sue conferenze stampa sul coronavirus, che erano state sospese alla fine di aprile. Il primo appuntamento del nuovo corso si terrà alle 17.00 di domani. Lo riporta il sito "The Hill". Trump ha fatto capire che i briefing sarebbero stati fortemente incentrati sullo sviluppo di un vaccino e di farmaci per il trattamento del virus, e sui progressi compiuti dal paese nella lotta alla pandemia. "Penso che sia un ottimo modo per far conoscere al pubblico a che punto siamo con il vaccino, con la terapeutica e, in generale, a che punto siamo", ha detto Trump Il presidente ha tenuto briefing giornalieri dalla Casa Bianca da metà a marzo e per quasi tutto aprile, fornendo aggiornamenti sulla risposta dell'amministrazione al coronavirus. Le apparizioni di Trump si sono bruscamente concluse alla fine di aprile, giorni dopo che Trump aveva scatenato molte polemiche per aver suggerito agli scienziati di iniettare disinfettanti nei pazienti di coronavirus.(Nys)