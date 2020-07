Usa: Trump minaccia l'uso delle truppe federali per sedare disordini a Chicago e New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha dichiarato che potrebbe ordinare l'invio di agenti federali nelle grandi città soggette a violenti disordini e proteste antirazziste. Lo riporta il sito "The Hill". In una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha citato l'aumento della violenza a Chicago e a New York City, in particolare, con un aumento delle sparatorie nelle ultime settimane. Nel caso di New York, Trump ha accusato i funzionari della città e dello Stato di aver impedito alla polizia di rispondere nel modo adeguato ai problemi di ordine pubblico. "Farò qualcosa, questo posso dirvelo", ha detto Trump ai giornalisti riuniti allo Studio Ovale, accusando i democratici del mancato rispetto della legge nelle città che controllano. Secondo "Politico", il governo dovrebbe inviare 150 agenti federali a Chicago questa settimana. L'addetto stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha detto a "Fox News" che il dipartimento di Giustizia e il dipartimento di Sicurezza Nazionale avrebbero lanciato piani d'azione specifici sul dispiegamento delle risorse federali nel corso della giornata. Trump ha minacciato per settimane l'intervento federale nelle principali città del paese, mentre le proteste contro la brutalità della polizia e la disuguaglianza razziale persistono sulla scia dell'uccisione di George Floyd alla fine di maggio (Nys)