Usa: dipartimento di Stato condanna attacchi ad Azaz, Syria

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha condannato fermamente l'attacco terroristico nel villaggio di Siccu, nel distretto di Azaz, parte del governatorato di Aleppo nel nord-ovest della Siria. I primi rapporti indicano che l'attacco ha causato almeno otto morti e almeno 85 feriti a seguito dell’esplosione di un’autobomba. Almeno quindici tra i feriti sono stati trasportati nell’ospedale di Kilis, in Turchia. "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che sono rimasti feriti in questa tragedia senza senso", si legge in una nota del dipartimento di Stato. "Come abbiamo affermato in passato, tali atti sono inaccettabili da qualsiasi parte in questo conflitto, e gli attacchi contro i civili non sono mai giustificati", si legge nel testo, che conclude ribadendo il sostegno a un cessate il fuoco nazionale in Siria, "come richiesto dal rappresentante speciale dell'Onu, Geir Pedersen". (Nys)