Ue: conferme da Austria e Polonia, sempre più vicini a un accordo sul fondo per la ripresa

- Si moltiplicano le voci secondo cui si sarebbe sempre più vicini a un accordo sul fondo per la ripresa fra i 27 capi di Stato e di governo dell’Ue, riuniti da quattro giorni a Bruxelles per partecipare ai lavori del Consiglio europeo. Il ministro per gli Affari europei austriaco, Karoline Edtstadler, ha scritto su Twitter che le posizioni di Vienna sono state ascoltate durante i lavori del Consiglio e che hanno avuto un impatto importante nel dibattito europeo. Il viceministro degli Esteri polacco, Pawel Jablonski, sul suo profilo ha scritto di aver ricevuto in anticipo “buone notizie” da Bruxelles, invitando i suoi follower a restare sintonizzati. Sono dichiarazioni importanti perché giungono da rappresentati ufficiali dei governi di due paesi direttamente coinvolti nel negoziato europeo. (Beb)