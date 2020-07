Usa: Biden, se eletto mi impegno a vendicare le ingerenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, oggi ha giurato che se diventerà presidente a novembre risponderà colpo su colpo a qualsiasi ingerenza straniera nella politica statunitense. Lo riporta il sito "The Hill". "Oggi metto il Cremlino e gli altri governi stranieri in guardia", ha detto Biden in una lunga dichiarazione ai giornalisti. "Se eletto presidente, tratterò le ingerenze straniere nella nostra elezione come un atto ostile che influisce in modo significativo sul rapporto tra gli Stati Uniti e il governo della nazione che interferisce". Biden ha descritto i passati tentativi di influenza straniera come un "attacco al popolo statunitense e al suo diritto costituzionale di voto", e ha criticato l'amministrazione Trump per non aver fatto abbastanza per respingere gli attacchi alle elezioni presidenziali del 2016. "Quando gli Stati stranieri indirizzano gli hacker, i troll, i riciclatori di denaro e la disinformazione per sovvertire o mettere in dubbio le nostre elezioni, minacciano la sovranità, le istituzioni democratiche e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha detto Biden. "Minacciano il voto e la voce di ogni cittadino statunitense. Attaccano il nostro stesso modo di vivere". (Nys)