Usa: Wall Street in netto rialzo, Amazon sugli scudi

- Al traino dello shopping sui titoli tecnologici, la piazza azionaria di Wall Street ha chiuso in territorio nettamente positivo. Il Nasdaq Composite ha guadagnato il 2,51 per cento a 10.767,09 punti stampando il nuovo massimo storico. Bene in chiusura anche lo S&P 500, +0,84 per cento a 3.251,84 punti, e per il Dow Jones, +0,03 per cento a 26.680,87 punti. Tra le blue chips del Dow Jones hanno fatto particolarmente bene Microsoft (+4,30 per cento) ed Apple (+2,11 per cento). Sul tabellone elettronico del Nasdaq le azioni di Amazon hanno chiuso con un +7,93 per cento, dopo che gli analisti di Goldman Sachs e Jefferies hanno alzato il prezzo obiettivo sui titoli della società di Jeff Bezos a 3.800 dollari. (Nys)