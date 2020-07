Usa: il senatore Nikema Williams sostituirà John Lewis nel quinto distretto congressuale della Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico della Georgia ha scelto il suo nuovo presidente, il senatore Nikema Williams, per sostituire la defunta icona dei diritti civili John Lewis, alle elezioni per il quinto distretto congressuale della Georgia a novembre, secondo quanto riportato dal sito "Axios". L'afroamericano Lewis ha rappresentato il distretto, fortemente democratico, dal 1987, ed era conosciuto come "la coscienza della Camera". Il partito dello stato della Georgia ha detto di aver ricevuto 131 richieste per riempire il posto di Lewis al ballottaggio e ha ristretto la lista a cinque finalisti, secondo "Axios". Williams si scontrerà a novembre contro la repubblicana Angela Stanton-King, un personaggio emerso nei reality tv che ha passato due anni in prigione per il suo ruolo in un giro di furti d'auto ed è stata graziata dal presidente Trump all'inizio di quest'anno. Stanton-King è una sostenitore della teoria complottista di QAnon. (Nys)