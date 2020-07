Usa: sondaggio "Cnn", Biden avanti di 12 punti su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'andamento positivo nei sondaggi del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, nel confronto col suo futuro rivale alle elezioni di novembre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'ultima rilevazione, pubblicata dall'emittente "Cnn", registra un significativo margine di 12 punti a livello nazionale. Nel "sondaggio dei sondaggi", che comprende le cinque più recenti rilevazioni telefoniche che misurano le opinioni degli elettori registrati. Biden raccoglie il 52 di consensi tra gli elettori registrati, con il 40 per cento a favore di Trump. L'epidemia in corso continua a dare a Biden un grande vantaggio prima delle elezioni generali, con la maggioranza degli statunitensi che dichiarano che si affiderebbero a Biden piuttosto che a Trump per combattere il coronavirus. Secondo un sondaggio "Nbc/Wall Street Journal" della scorsa settimana, l'approvazione del lavoro di Trump sontro la pandemia è scesa al il 37 per cento. A giugno era del 43 per cento. Il "sondaggio dei sondaggi" di "Cnn" è una media di quelli effettuati da "Fox News", "Washington Post-Abc News", "NBC News/Wall Street Journal", l'Università di Quinnipiac e l'Università di Monmouth. (Nys)