Fase 3: Speranza, esiste rischio nuove chiusure, virus circola ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è il rischio di nuove chiusure se la diffusione del Covid-19 dovesse tornare fuori controllo perché "il rischio zero non esiste". Lo ha ribadito questa sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale intervenendo al Tg5 ha chiarito che qualora "dovessimo renderci conto" della necessità "di nuovi interventi più duri" in alcune aree del paese o città "lo faremo senza tentennamenti". Questo anche alla luce del fatto che "il virus ancora circola" e dunque c'è la necessità "di non abbassare la guardia", ha aggiunto. (Rin)