Azzolina: "Ho lavorato a scuola, ho due lauree, sono la persona giusta al posto giusto"

- "Fare la ministra dell’Istruzione in questo Paese è sempre stato un compito arduo per tutti, farlo al tempo del coronavirus è ancora più difficile". E' quanto ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a Zapping, su Rai Radio 1. "Io però credo alla competenza, nei posti giusti ci devono stare le persone competenti. Io ritengo che - ha concluso la titolare del dicastero - avendo lavorato molto a scuola, due lauree, specializzazione in diritto scolastico, credo di essere la persona giusta al posto giusto". (Rin)