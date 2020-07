Argentina: crisi del debito, creditori respingono offerta di Buenos Aires e presentano controproposta ++

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, 20 lug - I tre principali gruppi di creditori dell'Argentina hanno rifiutato l'ultima offerta del governo di Alberto Fernandez e hanno presentato oggi una controproposta congiunta, nell'ambito del negoziato per la ristrutturazione di 66,3 miliardi di dollari del debito estero, sotto legislazione straniera. Si tratta dei gruppi "Ad Hoc Argentine Bondholder Group", "Exchange Bondholder Group" e "Argentine Creditor Committee", che per la prima volta nel corso del lungo negoziato avviato a febbraio si sono compattati su una sola posizione che punta a forzare l'accettazione da parte del governo argentino. La proposta, si legge in un comunicato, "contiene importanti concessioni economiche e legali" da parte dei tre gruppi che affermano inoltre di detenere "collettivamente più di un terzo delle obbligazioni globali in circolazione". (segue) (Bua)