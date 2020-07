Libia: fondi stampa, funzionari libici dovrebbero affluire al Cairo entro poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Degli alti funzionari libici sono attesi al Cairo nelle prossime ore, poco dopo che il Parlamento egiziano ha approvato all'unanimità l'invio di truppe in missioni di combattimento all'estero per difendere la sicurezza nazionale dell'Egitto, secondo l'emittente "Al Hadath". "Le prossime ore vedranno la visita di funzionari libici al Cairo per coordinare il lavoro", ha riferito l'emittente, che ha anche riportato della formazione di una sala operativa egiziana per seguire gli sviluppi in Libia.(Cae)