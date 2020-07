Sanità: firmato protocollo legalità per lavori ospedale Cisanello, presente Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha presenziato, oggi, in videoconferenza dal Viminale, alla sottoscrizione a Pisa di un protocollo di legalità tra la prefettura e l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Oggetto dell'accordo, firmato dal prefetto Giuseppe Castaldo e dal direttore generale Silvia Briani, il programma di opere e interventi, del valore complessivo di circa 500 milioni di euro, per l’Ospedale di Cisanello. “Grande attenzione ai tentativi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali negli appalti pubblici. Mai come ora, in questa gravissima situazione emergenziale, devono essere rafforzati gli strumenti di prevenzione antimafia e anticorruzione salvaguardando, al contempo, l'esigenza di assicurare certezza e celerità nella esecuzione dei lavori pubblici", ha dichiarato la titolare del Viminale durante la videoconferenza. (segue) (Com)