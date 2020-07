© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Asia Usb, Movimento per il diritto all'abitare e l'associazione Noi Restiamo svolgono un confronto aperto, a un anno dallo sgombero delle famiglie di via Cardinal Capranica lasciate senza soluzioni abitative. È prevista la partecipazione tra gli altri di: Luca Montuori, assessore all'Urbanistica di Roma, Massimiliano Valeriani, assessore all'Urbanistica della Regione Lazio, Stefano Fassina, deputato di Leu e consigliere comunale di Sinistra per Roma, Matteo Orfini, deputato Pd, le consigliere regionali Roberta Lombardi e Marta Bonafoni, il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. Via del Caravaggio 107 (ore 19:00)- Manifestazione "Notte di mezza Estate" organizzata da Fratelli d'Italia Roma. Partecipa il presidente di Fd'I Giorgia Meloni. Parco del Colle Oppio, ingresso da via Ruggero Bonghi a Roma (ore 19:30)- Il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello è ospite della manifestazione letteraria Caffeina. Castello di Santa Severa (ore 21:00)- Antonio Pappano dirige il quarto appuntamento del festival estivo dell'Accademia di Santa Cecilia, dedicato a Beethoven alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma (ore 21:00) (Rer)