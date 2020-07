Roma: Raggi, tutti i sindaci vorrebbero fare di più ma serve semplificazione norme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, prendendo parte al meeting online Riparte l'Italia Lazio, moderato dagli esponenti M5s Paola Taverna e Danilo Toninelli, alla domanda "come stai?", ha risposto: "È una domanda che non mi faccio spesso. In linea di massima cerco di andare avanti, devo dire che a volte è dura, vorremmo fare di più di quello che facciamo, siamo arrivati dopo 4 anni ad avere il decreto semplificazioni, la frustrazione è tanta". Raggi ha spiegato: "Quella per piazza Venezia è una gara iniziata nel 2016, con procedimenti che fanno parte di una procedura farraginosa. Con procedure più semplici e controlli più stringenti credo che riusciremmo a lavorare tutti meglio. Il mio cruccio e quello della mia squadra, ma anche di tutti i sindaci al di là del coloro politico, è voler erogare servizi ma quando abbiamo procedure che ci ingessano soffriamo tanto", ha concluso.(Rer)