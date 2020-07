Regionali: Zingaretti (Pd) a M5s, non lasciateci soli a combattere contro destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rinnovo l'appello" al Movimento 5 stelle "a non lasciarci soli a combattere davanti alla destra che invece è unita. Ci si può dividere sui programmi, ma non partire dal presupposto che bisogna andare divisi". Così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ospite di "In onda" su La7. "Delle forze politiche che scelgono di governare un paese come l'Italia - ha aggiunto - quando si vota alle regionali almeno devono provare a fare un'alleanza e davanti ad una destra unita, unirsi per fermarle destre con un programma. Almeno proviamo a costruire della alleanze omogenee". (Rin)