In Cile si addestrano i cani della polizia per fiutare gli asintomatici

- La Scuola di addestramento canino della polizia del Cile (Carabineros) e l'Università cattolica del Cile (Ucc) hanno avviato l'addestramento sperimentale di quattro cani per il rilevamento con l'olfatto di persone contagiate dal nuovo coronavirus. I responsabili del progetto affermano che una volta addestrati, Coffee, Clifford, Cailin e Dakar - questi i nomi dei quattro esemplari prescelti per la missione - potrebbero riuscire a identificare circa 250 casi all'ora. A rivelare indizi di contagio anche su asintomatici secondo questo studio sarebbero le ghiandole sudorifere, afferma il professore della Scuola di medicina veterinaria della Ucc, Fernando Mardones."Il sudore è fra l'altro un elemento dove non dovremmo riscontrare particelle virali, pertanto si tratta di campioni che non dovrebbero implicare pericolo di infezione per le persone e per gli animali" sottolinea inoltre Mardones. La prima fase del progetto consiste nell'approvazione da parte del comitato etico, per avviare successivamente il prelievo di campioni esclusivamente di persone contagiate asintomatiche, principale obiettivo dell'iniziativa. "L'abilità di questi cani ci fa pensare che siano in gradi di rilevare persone che non sappiano di essere contagiate", ha affermato Mardones. (Abu)