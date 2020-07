Ue: la lunga strada verso l'accordo, per l'Italia 208 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha ufficialmente dato il via alla plenaria del quarto giorno di negoziato sul fondo per la ripresa. È quanto riferito su Twitter dal portavoce del presidente del Consiglio Ue, Barend Leyts. La nuova bozza del piano di ripresa presentata ai 27 capi di Stato e di governo dell'Ue, riuniti da venerdì a Bruxelles, prevede circa 80 miliardi di euro in sovvenzioni e circa 125 miliardi di prestiti per l'Italia, una somma superiore a quella prevista dalla proposta inizialmente presentata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Abbiamo lavorato molto duramente e questa proposta è il frutto del lavoro collettivo. Sono consapevole del fatto che gli ultimi passi sono i più difficili ma sono anche convinto che è possibile raggiungere un accordo", ha detto Michel.Secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ingaggiato una dura battaglia per garantire che l’ammontare complessivo del fondo per la ripresa restasse a 750 miliardi di euro. Altri leader presenti al negoziato, infatti, stavano di fatto per accettare la riduzione miliardi, ma Conte nel corso dei vari incontri bilaterali ha insistito su una cifra che garantisca una risposta concreta e di forte valore per i cittadini italiani ed europeo. Conte, durante il negoziato, ha spinto perché la parte dedicata alle sovvenzioni concentrasse sui capitoli di maggior ritorno finanziario per l’Italia: grazie a questo sforzo, nonostante i sussidi siano stati tagliati complessivamente di 110 miliardi di euro, per il nostro paese la riduzione è solo di 3,8 miliardi di euro. Inoltre, con l’aumento dei prestiti, all’Italia spetteranno circa 39 miliardi in più, con un saldo complessivo in positivo pari a circa 35 miliardi rispetto alla proposta iniziale. Di conseguenza, se queste quote saranno confermato nel corso della plenaria in corso, all’Italia dovrebbero toccare in totale circa 208 miliardi di euro.Fra i temi principali dei quattro giorni di negoziato c’è la governance del fondo, ovvero la valutazione che stabilisce se un Paese membro ha effettivamente soddisfatto i criteri per ottenere un pagamento basato sui piani di ripresa nazionali che ogni governo dovrà presentare. Nella nuova proposta di Michel si prevede che “la Commissione chieda il parere del comitato economico e finanziario per valutare il soddisfacente raggiungimento delle pietre miliari e degli obiettivi pertinenti. Il comitato economico e finanziario si adopererà per raggiungere un consenso. Se, in via eccezionale, uno o più Stati membri riterranno che vi siano gravi deviazioni” allora potranno “chiedere al presidente del Consiglio europeo di sottoporre la questione” nel corso del prossimo vertice previsto fra i capi di Stato e di governo.Spetta comunque alla “Commissione adottare una decisione sulla valutazione del raggiungimento delle pietre miliari e degli obiettivi pertinenti e sull'approvazione dei pagamenti”, ma se la questione verrà “deferita al Consiglio europeo, nessuna decisione della Commissione” potrà essere presa in considerazione sino a quando “il Consiglio europeo non avrà discusso della questione. Questo processo non dovrebbe richiedere più di tre mesi dopo che la Commissione chiederà il parere del comitato economico e finanziario".Altro tema oggetto di dibattito è stato quello relativo allo stato di diritto, una questione che ha posto non poche preoccupazioni a Paesi come la Polonia e l’Ungheria. Nella proposta di Michel è stato aggiunto un paragrafo che lega i finanziamenti europei al rispetto dei parametri dello stato di diritto. Nel documento si specifica che "in caso di tali carenze, la Commissione proporrà delle misure adeguate e proporzionate che dovranno essere approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata". Tuttavia, è stata aggiunta una nuova postilla per rimarcare che "questo processo dovrebbe rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri e dovrebbe essere condotto secondo un approccio non partigiano e basato sull'evidenza". (Beb)