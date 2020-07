© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comincia la quarta notte di negoziato sul fondo per la ripresa. Domani una giornata europea da ricordare. Lo ha scritto il commissario Ue per l’economia, Paolo Gentiloni, su Twitter, commentando il quarto giorno di negoziato in corso a Bruxelles fra i 27 capi di Stato e di governo sul fondo per la ripresa e il Quadro finanziario pluriennale. (Beb)