Ue: fonti, oltre 208 miliardi di euro per l’Italia nella nuova proposta di Michel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova proposta sul fondo per la ripresa del fondo presentata dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, prevederebbe 208,8 miliardi di euro destinati all’Italia. È quanto si apprende da fonti italiane che mostrano i primi calcoli. Rispetto alla proposta iniziale presentata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in base alla quale all’Italia sarebbero spettati 173,8 miliardi di euro, grazie allo sforzo negoziale compiuto, l’Italia ottiene quasi 35 miliardi di euro in più: i sussidi, infatti, calano di soli 3,8 miliardi – a fronte di un taglio per l'intero piano di 110 – e i prestiti aumento di 38,8 miliardi.(Beb)