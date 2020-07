Ue: fonti, nuova proposta Michel assegna 36 miliardi di euro in più all’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 208,8 i miliardi di euro destinati all’Italia nell’ultima proposta presentata dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, sul fondo per la ripresa: 81,4 miliardi di sussidi e 127,4 miliardi sotto forma di prestiti. È quanto si apprende da fonti italiane che mostrano i primi calcoli che tuttavia restano in attesa di conferma, visto che la plenaria del Consiglio europeo, giunto al quarto giorno di lavori, è tutt’ora in corso. Rispetto alla proposta iniziale presentata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in base alla quale all’Italia sarebbero spettati 172,7 miliardi – 81,8 in sovvenzioni e 90,9 come prestiti –, quella attuale assegna all’Italia 36 miliardi di euro in più.(Beb)