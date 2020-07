Ue: leader molto vicini a un accordo, all'Italia 209 miliardi ma il vertice si concluderà domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo fra i 27 capi di Stato e di governo dell’Ue nel negoziato sul fondo per la ripresa sembra sempre più vicino, ma i lavori si chiuderanno domani. È quanto emerge da diverse fonti comunitarie, secondo cui sarebbero state superate tutte le questioni più complesse, ovvero quelle relative alla governance del fondo, alle condizionalità legate allo stato di diritto e alla quota di sussidi a fondo perduto. In merito alla governance, l’ultima proposta presentata dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, prevede che i piani presentati dagli Stati membri vengano approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata in base alle proposte presentate dalla Commissione. Inoltre, sempre la Commissione potrebbe chiedere il parere del comitato economico e finanziario per valutare se sono stati raggiunti in modo soddisfacente i piani indicati nei piani di ripresa nazionali che ogni governo dovrà presentare. Il comitato economico e finanziario si adopererà, quindi, per raggiungere un consenso. Se uno o più Stati membri dovessero identificare gravi deviazioni rispetto al piano, allora potranno chiedere al presidente del Consiglio europeo di sottoporre la questione nel corso del prossimo vertice previsto fra i capi di Stato e di governo. Questo processo non dovrebbe richiedere più di tre mesi dopo che la Commissione avrà chiesto il parere del comitato economico e finanziario.In merito allo stato di diritto, invece, nella proposta di Michel è stato aggiunto un paragrafo che lega i finanziamenti europei al rispetto dei parametri dello stato di diritto. Nel documento si specifica che "in caso di tali carenze, la Commissione proporrà delle misure adeguate e proporzionate che dovranno essere approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata". Tuttavia, è stata aggiunta una nuova postilla per rimarcare che "questo processo dovrebbe rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri e dovrebbe essere condotto secondo un approccio non partigiano e basato sull'evidenza". Infine, sulla questione più importante, ovvero quella relativa all’ammontare delle sovvenzioni, i cinque paesi frugali – Austria, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia – ottengono una netta riduzione pari a 390 miliardi di euro, rispetto ai 500 previsti inizialmente nella proposta presentata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. L’accordo, con l’avvicinarsi delle posizioni fra le varie parti, sembra quindi più vicino, ma dovrebbe servire un ulteriore aggiornamento nella giornata di domani.Sono 208,8 i miliardi di euro destinati all’Italia: 81,4 miliardi di sussidi e 127,4 miliardi sotto forma di prestiti. È quanto si apprende da fonti italiane che mostrano i primi calcoli che tuttavia restano in attesa di conferma, visto che la plenaria del Consiglio europeo, giunto al quarto giorno di lavori, è tutt’ora in corso. Rispetto alla proposta iniziale presentata dalla presidente della Commissione Ue, in base alla quale all’Italia sarebbero spettati 172,7 miliardi – 81,8 in sovvenzioni e 90,9 come prestiti –, quella attuale assegna all’Italia 36 miliardi di euro in più. (Beb)