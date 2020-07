Ue: fonti, accordo su fondo ripresa vicino ma vertice si concluderà domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo fra i 27 capi di Stato e di governo dell’Ue nel negoziato sul fondo per la ripresa sembra sempre più vicino, ma i lavori si chiuderanno domani. È quanto emerge da diverse fonti comunitarie, secondo cui sarebbero state superate tutte le questioni più complesse, ovvero quelle relative alla governance del fondo, alle condizionalità legate allo stato di diritto e alla quota di sussidi a fondo perduto. In merito alla governance, l’ultima proposta presentata dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, prevede che i piani presentati dagli Stati membri vengano approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata in base alle proposte presentate dalla Commissione. Inoltre, sempre la Commissione potrebbe chiedere il parere del comitato economico e finanziario per valutare se sono stati raggiunti in modo soddisfacente i piani indicati nei piani di ripresa nazionali che ogni governo dovrà presentare. Il comitato economico e finanziario si adopererà, quindi, per raggiungere un consenso. Se uno o più Stati membri dovessero identificare gravi deviazioni rispetto al piano, allora potranno chiedere al presidente del Consiglio europeo di sottoporre la questione nel corso del prossimo vertice previsto fra i capi di Stato e di governo. Questo processo non dovrebbe richiedere più di tre mesi dopo che la Commissione avrà chiesto il parere del comitato economico e finanziario. (segue) (Beb)