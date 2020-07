Ue: fonti, accordo su fondo ripresa vicino ma vertice si concluderà domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito allo stato di diritto, invece, nella proposta di Michel è stato aggiunto un paragrafo che lega i finanziamenti europei al rispetto dei parametri dello stato di diritto. Nel documento si specifica che "in caso di tali carenze, la Commissione proporrà delle misure adeguate e proporzionate che dovranno essere approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata". Tuttavia, è stata aggiunta una nuova postilla per rimarcare che "questo processo dovrebbe rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri e dovrebbe essere condotto secondo un approccio non partigiano e basato sull'evidenza". Infine, sulla questione più importante, ovvero quella relativa all’ammontare delle sovvenzioni, i cinque paesi frugali – Austria, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia – ottengono una netta riduzione pari a 390 miliardi di euro, rispetto ai 500 previsti inizialmente nella proposta presentata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. L’accordo, con l’avvicinarsi delle posizioni fra le varie parti, sembra quindi più vicino, ma dovrebbe servire un ulteriore aggiornamento nella giornata di domani. (Beb)