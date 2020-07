© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipa alla conferenza stampa organizzata in Prefettura a Lodi per illustrare l'accordo di collaborazione stipulato tra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, Aler Milano e Aler Pavia/Lodi e avente come obiettivo la promozione e lo sviluppo di servizi residenziali universitari.Prefettura, corso Umberto I 40 - Lodi (ore 12.00)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, in visita istituzionale in Valmalenco. Dopo la tappa all'Infopoint Valmalenco, l’assessore visita il laboratorio della Pietra Ollare a Chiesa in Valmalenco. A seguire il trasferimento all'Alpe Palù: al Rifugio Motta è previsto un incontro con gli stakeholder del territorio e gli amministratori locali per parlare di turismo e strategie per la ripartenza del settore.Infopoint Valmalenco, via Vassalini - Chiesa in Valmalenco/SO (ore 14.00)Laboratorio della Pietra Ollare, via Roma 2 - Chiesa in Valmalenco/SO (ore 14.30)Rifugio Motta, Alpe Palù, località Sasso Alto - Chiesa in Valmalenco/SO (ore 16.30)Il presidente della III Commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti (Lega), partecipa a un incontro con i vertici della Fondazione per discutere del progetto "Terra e Luna" sull'autismo che ha di recente ottenuto un ulteriore finanziamento. Presente anche il sindaco di Gallarate Andrea Cassani.Fondazione Bellora, piazza Giovine Italia - Gallarate/VA (ore 16.00)VARIEConferenza stampa di presentazione della prima edizione completamente digitale di Villaggio Rousseau. Intervengono il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi, il presidente dell’associazione Rousseau Davide Casaleggio, la sindaca di Roma Virginia Raggi, la vicepresidente del Senato e facilitatrice attivismo locale del team del futuro Paola Taverna, il responsabile editoriale dell'associazione Rousseau Pietro Dettori, la responsabile ricerca e sviluppo dell’associazione Rousseau e facilitatrice coordinamento e affari interni del team del futuro Enrica Sabatini, la portavoce in Senato e facilitatrice formazione e personale del team del futuro Barbara Floridia e il portavoce in Senato e referente enti locali del MoVimento 5 Stelle Vincenzo Maurizio Santangelo.Modalità telematica (ore 10.00)Presentazione 5° report italiano sul crowdinvesting, realizzato dall'omonimo osservatorio della school of management del Politecnico di Milano. A illustrare lo studio Giancarlo Giudici, direttore scientifico dell'osservatorio crowdinvesting. Seguono tre tavole rotonde che avranno per protagonisti i partner della ricerca.Modalità telematica (ore 10.30)Conferenza stampa del Pd dal titolo "Insieme si va più lontano”, per annunciare un allargamento del partito a Milano e in Lombardia. Partecipano Pietro Bussolati, Alessandro Capelli, Marco Furfaro, Tiziana Galvanini, Luca Gibillini, Vinicio Peluffo, Silvia Roggiani e Natascia Tosoni.Palazzo Pirelli - Sala riunioni 14° piano, via Fabio Filzi 22 (ore 12.00)Conferenza stampa "Sicurezza del personale sanitario e socio sanitario” con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Franco Lucente, primo firmatario della legge già approvata all'unanimità in Consiglio regionale. Partecipano Paola Chiesa, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, e Nicola Niutta, presidente del Consiglio comunale di Pavia.Comune di Pavia - Sala Grignani, piazza Municipio 2 - Pavia (ore 12.00)MONZARinnovo di tre patti di collaborazione e firma di tre nuovi: Area verde Campo 8, Gruppo lettura San Fruttuoso e Giovani impresa.Comune di Monza - Sala Consiglio, piazza Trento e Trieste (ore 17.30)(Rem)