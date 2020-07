Ue: nuova proposta di Michel su fondo ripresa, 390 miliardi di sussidi e 360 di prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta di 750 miliardi di euro complessivi la nuova proposta sul fondo per la ripresa Ue che il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, sta presentando ora ai 27 capi di Stato e di governo riuniti da venerdì a Bruxelles. L'ammontare del volume finanziario resta quindi invariato, ma cambia la ripartizione: 390 miliardi di euro di sussidi a fondo perduto e 360 sotto forma di prestiti a tassi agevolati. Fra i temi principali dei quattro giorni di negoziato c’è la governance del fondo, ovvero la valutazione che stabilisce se un Paese membro ha effettivamente soddisfatto i criteri per ottenere un pagamento basato sui piani di ripresa nazionali che ogni governo dovrà presentare. Nella nuova proposta di Michel si prevede che “la Commissione chieda il parere del comitato economico e finanziario per valutare il soddisfacente raggiungimento delle pietre miliari e degli obiettivi pertinenti. Il comitato economico e finanziario si adopererà per raggiungere un consenso. Se, in via eccezionale, uno o più Stati membri riterranno che vi siano gravi deviazioni” allora potranno “chiedere al presidente del Consiglio europeo di sottoporre la questione” nel corso del prossimo vertice previsto fra i capi di Stato e di governo. Spetta comunque alla “Commissione adottare una decisione sulla valutazione del raggiungimento delle pietre miliari e degli obiettivi pertinenti e sull'approvazione dei pagamenti”, ma se la questione verrà “deferita al Consiglio europeo, nessuna decisione della Commissione” potrà essere presa in considerazione sino a quando “il Consiglio europeo non avrà discusso della questione. Questo processo non dovrebbe richiedere più di tre mesi dopo che la Commissione chiederà il parere del comitato economico e finanziario". (segue) (Beb)