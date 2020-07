Ue: nuova proposta di Michel su fondo ripresa, 390 miliardi di sussidi e 360 di prestiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema oggetto di dibattito è stato quello relativo allo stato di diritto, una questione che ha posto non poche preoccupazioni a Paesi come la Polonia e l’Ungheria. Nella proposta di Michel è stato aggiunto un paragrafo che lega i finanziamenti europei al rispetto dei parametri dello stato di diritto. Nel documento si specifica che "in caso di tali carenze, la Commissione proporrà delle misure adeguate e proporzionate che dovranno essere approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata". Tuttavia, è stata aggiunta una nuova postilla per rimarcare che "questo processo dovrebbe rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri e dovrebbe essere condotto secondo un approccio non partigiano e basato sull'evidenza". (Beb)