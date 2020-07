Fd'I: al via domani a Roma "Piazza Italia", evento che chiude l'anno politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via domani al parco di Colle Oppio a Roma "Piazza Italia", l'evento organizzato da Fratelli d'Italia Roma a chiusura dell'anno politico e in vista dell'importante stagione che si aprirà a settembre con i diversi impegni elettorali. Martedì 21 luglio, alle 18, si terrà il tradizionale appuntamento "Notte di mezza estate", storica manifestazione di cui ricorre anche il decennale, alla presenza della presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che insieme a Massimo Milani, Paolo Trancassini, Andrea De Priamo, Fabrizio Ghera, Francesco Lollobrigida, Luca Ciriani e Fabio Rampelli inaugura la festa. Una tre giorni che, nella simbolica Piazza Italia, riapre il parco archeologico al bisogno di socialità dei romani dopo mesi di quarantena e di isolamento. La festa, con misurazione di temperatura all'ingresso e prescrizione di mascherine, rispetterà, nella sistemazione dei posti a sedere, le norme di prevenzione e del distanziamento sociale. Molti gli appuntamenti politici, i dibattiti, con presentazioni di libri e interviste a personaggi del mondo politico, culturale e associativo. Il programma abbraccia i giorni da martedì 21 a giovedì 23 luglio e coinvolge esponeti comunali, regionali e di governo di Fratelli d'Italia. (Com)