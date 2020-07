Milano: da intervento per fuga gas scoperto cadavere, s'indaga per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cadavere di una persona transessuale di origini brasiliane di 48 anni è stato ritrovato oggi pomeriggio in un'appartamento a Milano dai vigili del fuoco, intervenuti per una segnalazione di una fuga di gas in un condominio al civico 10 di via Giovanni Antonio Plana, zona piazzale Firenze. I pompieri sono entrati da una finestra e una volta all'interno dell'abitazione al secondo piano hanno scoperto il corpo senza vita in una pozza di sangue e hanno allertato subito i carabinieri. Sul cadavere erano presenti numerose ferite da taglio all'addome e alla schiena. Dai primi accertamenti dei militari del nucleo investigativo di via della Moscova, che indagano per omicidio coordinati dal pm di turno Isidoro Palma, la vittima lavorava come escort, con vari profili online. (Rem)