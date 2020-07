Giustizia: Bonafede, blindare sistema detenzione dei condannati per mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi sull'omicidio stradale e sulla riforma dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario entrano nell’agenda della maggioranza. A quanto si apprende da fonti di via Arenula, dopo un serrato confronto fra i referenti giustizia delle forze di maggioranza, il ministro Alfonso Bonafede ha posto l’accento sulla necessità di intervenire con alcune misure sulla legge sull’omicidio stradale soprattutto per garantire il soccorso stradale. Sul 4 bis, Bonafede ha chiesto di ‘blindare’ il sistema di detenzione dei condannati per mafia. Il Guardasigilli ha sottolineato l’importanza di lavorare su ambo i temi lasciando aperte le opzione sui veicoli normativi da utilizzare. (Rin)