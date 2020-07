Ue: Zingaretti (Pd), se numeri confermati grande successo per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri che circolano sui fondi destinati all'Italia nell'ambito del Recovery fund sarebbero "un grande successo per l'Italia ma anche e sopratutto per l'Europa. Ci sono tre anime nell'Unione: chi la vuole distruggere, chi la vuole farle fare un passo indietro e chi la vuole cambiare. E ha vinto questo schieramento." Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ospite di "In onda" su La7. "Vedremo i numeri ma sicuramente è una bella battaglia vinta, ha aggiunto. Aldilà dei numeri "la cosa importante è la fine dell'unanimità sulle decisioni, il diritto di veto. E questo potrebbe aprire una stagione nuova", ha aggiunto. (Rin)