Lavoro: Catalfo, nuovi interventi a tutela della salute e della sicurezza

- Le notizie dei tre operai morti oggi sul lavoro, due questa mattina a Roma e uno nel pomeriggio a Vado Ligure, "rafforzano la necessità di nuovi interventi a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro". Lo ha scritto su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Con questo obiettivo - ha spiegato - ho aperto la riunione odierna del tavolo ministeriale su questo tema con le parti sociali. Durante il periodo più duro dell’emergenza coronavirus, il protocollo di sicurezza che abbiamo siglato e poi aggiornato ha rappresentato un importante strumento per arginare il contagio, così come riconosciuto in modo pressoché unanime dai presenti all’incontro. Ora, con lo stesso spirito costruttivo, dobbiamo fare un ulteriore passo avanti per consentire al Paese di ripartire in sicurezza, prevenendo gli infortuni e i decessi sul lavoro". (segue) (Rin)