Ue: premier Costa, al Portogallo 15,3 miliardi per finanziare il piano di ripresa

- Il fondo per la ripresa in discussione a Bruxelles "garantisce" una somma di 15,3 miliardi di euro che permetteranno al Portogallo di finanziare il suo piano di ripresa a causa delle conseguenze economiche scatenata dalla pandemia del coronavirus. Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter il primo ministro, Antonio Costa, commentando le ultime novità emerse dal quarto giorno dei difficili negoziati per tentare di raggiungere una posizione comune tra i 27 Stati membri sul piano di ripresa e sul Quadro finanziario pluriennale. (Beb)