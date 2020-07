Rifiuti: Ama, raccolta a Roma regolare anche a luglio e agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultima settimana (13-19 luglio), a Roma, sono state raccolte e avviate a trattamento oltre 16 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati. La raccolta dei rifiuti è regolare e prosegue come da turni programmati. La percentuale di personale presente in servizio e il tasso medio di assenze, al netto di effetti residuali dovuti alle norme nazionali per Covid-19, sono in linea con quelli relativi ad analogo periodo degli scorsi anni. Anche per questa estate Ama, così come è prassi per le altre realtà che erogano servizi pubblici essenziali, ha preventivamente predisposto un piano ferie del proprio personale teso ad assicurare la continuità delle attività di igiene urbana in città anche nei mesi di luglio e agosto. Rientrano in quest’ottica anche alcune rotazioni e l’attivazione da parte dell’azienda del reperimento di personale operativo in possesso dei requisiti (la patente C, in particolare) per allineare l’organico degli autisti di mezzi pesanti alle esigenze produttive stagionali. Questo reperimento tra il personale interno ha avuto un notevole riscontro con 60 adesioni, il triplo di quanto riportato oggi da alcuni media e in linea con il fabbisogno. Lo comunica Ama in una nota. (Com)