Croazia: Plenkovic presenta squadra del prossimo governo, 16 i ministeri (2)

- Il presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanovic, ha conferito giovedì 16 luglio il mandato ad Andrej Plenkovic per la formazione del nuovo governo. Secondo quanto riporta la stampa locale, il conferimento è avvenuto in concomitanza con i risultati definitivi delle elezioni parlamentari del 5 luglio diramati dalla Commissione elettorale centrale (Dip). Mercoledì 22 luglio si terrà la seduta costitutiva del nuovo parlamento. "Il nostro obiettivo è di convocare il parlamento croato il più presto possibile, e l'accordo è che ciò avvenga il 22 luglio. Il voto di fiducia al governo sarà giovedì e dopo si terrà la prima seduta del nuovo esecutivo", ha detto nei giorni scorsi Plenkovic. Il voto del 5 luglio per il rinnovo del parlamento croato ha ribaltato ogni previsione tracciata dai sondaggi e ha visto l'Unione democratica croata (Hdz) uscire addirittura rafforzata rispetto alle elezioni del 2016. La coalizione di centro-sinistra Restart, guidata dai socialdemocratici, alla vigilia dell'appuntamento elettorale sembrava promettere un testa a testa se non un sorpasso della forza conservatrice al governo. A spoglio terminato Hdz ha ottenuto invece 66 mandati mentre Restart si è fermato a 41. (segue) (Zac)