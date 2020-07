Roma: Bordoni-Cucunato (Lega), Raggi chiarisca su piano anti-roghi perché situazione grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti della Lega Davide Bordoni, consigliere capitolino, e Piero Cucunato consigliere del IX Municipio, chiedono che "Raggi chiarisca sul piano anti-roghi perché la situazione si aggrava di ora in ora". In una nota Bordoni e Cucunato spiegano: "Eur circondato dai roghi, Via del mare e via Ostiense chiuse per incendio, l'emergenza si abbatte sulla viabilità della Capitale. Non bastava l'incendio a Santa Palomba, l'incendio a Tor di Valle, le fiamme in vari punti della Pontina e nemmeno la situazione fuori controllo a Castel romano, da due giorni la Magliana brucia senza sosta. Il Municipio è circondato su più fronti dai roghi che i vigili del fuoco stanno fronteggiando con elicotteri e aeri antincendio. Un mix letale di mancanza di controllo nei campi rom, del traffico di rifiuti illegali unito all'incuria del verde e dell'assenza di bonifiche hanno prodotto una situazione allarmante in tutto il quadrante sud della Capitale. Non facciamo altro - proseguono - che denunciare inadempienze da mesi, senza avere una risposta concreta da parte della giunta Raggi, manca la manutenzione del verde, manca l'organico per il controllo delle aree come nel caso della centrale operativa interforze (Coi) a Castel Fusano, manca la guardiania nei campi rom e l'insensata follia della sassaiola contro i pompieri che cercavano di domare le fiamme a via Candoni ne è il tragico l'esempio. Le enormi quantità di rifiuti presenti all'interno dei campo nomadi costituiscono un serio pericolo e come abbiamo chiesto per Castel Romano si deve procedere con la bonifica e la chiusura. L'emergenza rifiuti - concludono - si è trasformata nell'emergenza incendi che sta accerchiando la Capitale".(Com)