Francia: diverse aziende colpite da attacchi informatici

- Diverse aziende francesi hanno fatto sapere di essere state colpite da un attacco informatico, confermando così una notizia diffusa inizialmente dal sito web specializzato "Zataz.com". Tra le società interessate anche il gruppo assicurativo Mma, che ha fatto sapere di aver riscontrato problemi sul suo sito e su alcuni servizi di gestione. Il gruppo Covéa, proprietario di Mma, ha dichiarato che anche le altre due controllate, Mutuelle d'assurance des artisans de France (Maaf) e Garantie mutuelle des fonctionnaire (Gmf), sono state colpite, ma in misura ridotta. Citato dai media francesi, lo specialista in cybersicurezza per la società Waveston, Jerome Billois, ha spiegato che questi episodi dimostrano "la crescita molto forte" degli attacchi condotto attraverso Ransomware.(Frp)