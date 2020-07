Fase 3: Mattinzoli incontra rappresentanti lombardi estetiste e parrucchiere, nostre misure vitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, ha incontrato a Palazzo Lombardia, i delegati di Beauty energy union (associazione estetiste e parrucchieri). "Non è motivo di sorpresa purtroppo - ha detto - incontrare rappresentanti del mondo produttivo che manifestano davanti ai palazzi istituzionali, denunciando la propria sofferenza per quello che tutta la nostra economia, dalla micro alla piccola e alla media impresa, sta vivendo. Non vedere risolti alcuni problemi, come per esempio l'arrivo di risorse a fondo perduto per far fronte a spese doverose quanto impreviste fra cui la strumentazione per i protocolli sanitari, genera molta paura in un futuro che si vede sempre più nero". "Ascoltare le istanze del nostro tessuto produttivo - ha proseguito Mattinzoli - è ora più importante di prima. È necessario infatti cercare di sviluppare insieme con tutti i livelli istituzionali, a partire dal governo centrale, una politica di sostegno socio-economico. Le nostre misure regionali, dall'accesso al credito ai bandi come 'Io riapro sicuro', sono vitali per le nostre attività, ma serve la collaborazione. L'autonomia è quindi la strada maestra da seguire per affrontare sfide molto complesse, ma che - siamo certi - in Lombardia sapremo superare". (com)