- Quello in corso a Bruxelles è "un negoziato difficile e delicato ma è decisivo per il futuro dell'Unione ed è una grande opportunità per il nostro paese". Lo ha affermato il viceministro dell'Economia ed esponente del Partito democratico Antonio Misiani, intervenendo al Tg3. "Dobbiamo utilizzare presto e bene queste risorse che possono essere decisive per la ripresa del paese", ha aggiunto. (Rin)