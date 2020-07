Legge elettorale: fonti Iv, su testo base non c'è maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla legge elettorale fonti di Italia viva fanno sapere che "in questo momento non c’è una maggioranza sul testo base su cui Pd e Cinque stelle stanno accelerando. Due partiti della maggioranza non lo condividono". Le stesse fonti quindi aggiungono: "Chi dice che non ci sono problemi di numeri ha bisogno di un pallottoliere. E se Fico dovesse confermare il riequilibrio dei rappresentanti i problemi ci sarebbero, eccome". (Rin)