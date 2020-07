Coronavirus: Tripodi (Lega), pronti a barricate con sindaci del Lazio, stop a migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio si dice pronto "alle barricate con i sindaci, gli amministratori locali e i cittadini per fermare il ricollocamento di clandestini nel Lazio, con il serio rischio che aumentino i contagi da coronavirus". In una nota Tripodi spiega: "Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che dice? Anche perché oggi 11 sono i nuovi contagi di importazione su 14. Meno male che l'assessore Alessio D'Amato impone di indossare le mascherine, peraltro pagate e mai arrivate come quelle fantasma di Ecotech". (Com)