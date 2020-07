Il presidente del Consiglio Ue Michel presenterà una nuova proposta ai leader europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, si appresta a presentare la sua nuova proposta sul fondo per la ripresa ai 27 capi di Stato e di governo dell'Ue riuniti da venerdì a Bruxelles. E' stato lo stesso Michel a riferirlo prima di entrare ai lavori della plenaria. "Abbiamo lavorato molto duramente e questa proposta è il frutto del lavoro collettivo. Sono consapevole del fatto che gli ultimi passi sono i più difficili ma sono anche convinto che è possibile raggiungere un accordo", ha detto Michel.Dopo che i lavori del Consiglio europeo si sono protratti questa notte sino all’alba c’è “cauto ottimismo” ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un punto stampa alle 16. “Direi che c’è stata una svolta, anche se dobbiamo essere ancora cauti”, ha detto Conte che ha confermato che c’è stato “uno sconto” sulla questione della governance. “Non permetterò mai che un singolo Paese possa avere il monopolio di un sistema di controllo e verifica, su questo non mollo”, ha detto il presidente del Consiglio.Il confronto nel negoziato europeo sul fondo per la ripresa è duro ma “c’è un limite che non deve essere superato”: ne va della dignità dell’Italia e degli altri paesi che stanno attraversando la fase più acuta della crisi, ha aggiunto il premier. Il lavoro svolto sinora potrebbe essere compromesso "se il piano che ha elaborato la Commissione Ue viene riempito di ostacoli operativi e meccanismi che ne condizionano l’efficacia”, ha detto Conte. “Stiamo offrendo una risposta europea e da questo punto di vista non c’è da scherzare più di tanto”, ha aggiunto Conte: “Lo dobbiamo ai nostri cittadini, per la gravita di questa crisi, non è più il tempo di tergiversare”.Le polemiche sorte in questi giorni durante il negoziato sul fondo per la ripresa europeo hanno rischiato di appannare gli obiettivi comuni che, tuttavia, non devono essere persi di vista: questo piano serve a rilanciare l’Europa e a renderla più competitiva, ha spiegato ancora il presidente del Consiglio. “Sullo stato di diritto ci sono alcune clausole, non credo che ci sia da discutere”, ha detto Conte, mentre sulla questione della “condizionalità climatica” l’Italia è favorevole. “Prestiti e sussidi sono tutti orientati a favorire la transazione energetica e digitale, dobbiamo realizzare questa svolta verde e digitale a favore delle nuove generazioni”, ha detto il premier.(Beb)