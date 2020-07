Scuola: Sgambato (Pd), Da Zingaretti indicata strada per ripartire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raccordo con le parti sociali è "fondamentale e, come ha sottolineato oggi il segretario Zingaretti nel corso dell'incontro con le organizzazioni sindacali e con la rete delle associazioni di docenti e dirigenti, senza un ascolto e un raccordo costante la riapertura della Scuola a settembre diverrebbe un'impresa impossibile". Lo afferma, in una nota, Camilla Sgambato, responsabile Scuola nella segreteria del Pd. "In questo senso l'idea del segretario di coinvolgere in un tavolo di lavoro anche gli altri ministeri è estremamente importante, perché conferisce operatività alla nostra iniziativa - sottolinea -. Il Pd ascolta e avanza soluzioni, per questo abbiamo deciso di rendere stabili simili incontri, oggi per l'emergenza, domani per l'idea di scuola che vogliamo per lo sviluppo del Paese. Riaprire la scuola in piena sicurezza deve essere la priorità assoluta di tutto il governo. Una questione da affrontare senza perdere più neanche un attimo. Bene ha fatto Zingaretti a chiedere che già questa settimana il governo apra un confronto con le diverse realtà interessate. Per questo sarebbe opportuno aprire un vero e proprio tavolo di confronto 'Scuola 20/21' – che coinvolga la pluralità dei soggetti interessati da questa vicenda, sindacati, associazioni, ministeri, conferenza Regioni. Solo da un confronto corale potranno emergere delle linee operative che consentano una riapertura sostenibile e sicura". (Rin)