Omicidio Cerciello: i tesserini a distanza e le pistole spostate, il controesame di Varriale

- La distanza da cui ha mostrato il tesserino Varriale ai due americani, le telefonate che si sono succedute, prima e dopo il tragico accoltellamento, la foto di Sergio Brugiatelli contenuta nel telefono del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e le pistole che dal cassetto in cui i due carabinieri le tenevano custodite finiscono nella cassaforte della caserma: sono i fatti emersi nel corso dell'udienza che si è svolta oggi nell'aula Occorsio del tribunale di Roma dove si sta svolgendo il processo in corte d'assise per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri. Per sette ore Andrea Varriale si è sottoposto al contro esame della difesa dei due imputati, i turisti americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth che, nella notte tra il 25 e il 26 luglio dello scorso anno, aggredirono i due carabinieri uccidendo con undici coltellate Mario Cerciello Rega. "Ho mostrato il tesserino ad una distanza di 3 o 4 metri" dagli imputati, ha detto e ripetuto più volte oggi il carabiniere Andrea Varriale, rispondendo alle domande dell'avvocato Francesco Petrelli legale di Natale. Il militare ha spiegato che la tecnica di mostrare il tesserino a distanza permette di avere le mani libere avvicinandosi alle persone da controllare, in caso di aggressione. Inoltre è emerso che Cerciello Rega aveva scattato una foto al mediatore Sergio Brugiatelli, per il quale i due militari erano intervenuti su richiesta della centrale, dopo il furto della sua borsa e il tentativo di estorsione fattogli dai due americani imputati. "Non so perché Mario avesse quella foto", ha detto Varriale indicando l'immagine scattata poco prima dell'incontro con Elder e Natale. Contestata dalla difesa anche ciò che si sono detti Varriale e il maresciallo D'Ambrosi che con altri tre carabinieri stavano seguendo i due americani in cerca di droga da comprare. "Non è possibile che in 63 secondi di telefonata - ha detto ad Agenzia Nova l'avvocato Petrelli - il maresciallo abbia chiesto a Varriale solo di intervenire". Si è poi tornati a parlare delle pistole che i due militari non avevano portato in servizio. "La mia pistola era in caserma - ha spiegato Varriale -. Ho saputo dopo che sia la mia arma che quella di Cerciello sono state prese dai cassetti e messe nella cassaforte del comandante della caserma. Non so perché lo hanno fatto". (Rer)