Usa: il 23 Pompeo in California per discorso su "Cina comunista e futuro del mondo libero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa, Michael Pompeo, terrà il 23 luglio un discorso centrato sulla "Cina comunista e sul futuro del mondo libero". Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Il discorso, che verrà trasmesso anche in diretta streaming, presso la Richard Nixon Presidential Library a Yorba Lnda, città della California. L'inizio è previsto alle 13.40 (ora del Pacifico, le 16.40 sulla costa est, le 22.40 in Italia). (Nys)