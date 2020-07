Fosse Ardeatine: esame Dna restituisce l'identità ad un'altra vittima, Heinz Eric Tuchman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare di tutto per ridare l'identità ad una salma è un atto che dobbiamo a chi ha sacrificato la vita per la libertà. Congratulazioni al Ris dell'Arma dei Carabinieri e all'incessante lavoro del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti" così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato l'indagine del Reparto investigazioni scientifiche che ha portato all'identificazione di Heinz Eric Tuchman, Caduto delle Fosse Ardeatine grazie ai campioni biologici forniti dal nipote Jeremy. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa. "I giovani devono conoscere le storie, le vite dei nostri caduti per mano del nazifascismo. La loro memoria va mantenuta viva e onorata secondo i principi di libertà e democrazia, alla base della nostra Costituzione. Siamo vicini a loro e alle loro famiglie e l'Italia non li dimenticherà mai" ha concluso il Ministro. All'identificazione si è arrivati grazie alla segnalazione pervenuta al Commissariato Generale per le Onoranze dei Caduti in Guerra del ministero della Difesa da parte della documentarista Michela Mecocci, che ha consentito di entrare in contatto con la famiglia Tuchman. Il Commissariato generale per le onoranze dei caduti in guerra, costituito nel 1919, si occupa delle ricerca, il recupero, l'identificazione e la sistemazione dei resti mortali dei caduti italiani con lo scopo di riportare in patria, restituire identità e riconsegnare alle famiglie i loro cari, assicurandone una degna sepoltura. (segue) (Com)