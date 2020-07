Fosse Ardeatine: esame Dna restituisce l'identità ad un'altra vittima, Heinz Eric Tuchman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente, inoltre, è competente per la custodia, gestione e valorizzazione dei sepolcreti e zone monumentali militari, in Italia e all'estero. Presso il Mausoleo delle Fosse Ardeatine, sin dal 2010, il Commissariato ha avviato un'attività di identificazione attraverso l'utilizzo dell'esame del DNA - realizzato con il supporto del Ris dell'Arma dei Carabinieri e del Laboratorio di Antropologia Molecolare dell'Università di Firenze - dei 10 dei 335 caduti noti dalle liste redatte dai nazisti per dare corso all'eccidio, lì inumati ma ancora non identificati. La collaborazione tra Commissariato generale, l'Associazione nazionale famiglie italiane martiri delle Fosse Ardeatine (Anfim) e la Comunità Ebraica ha nel tempo portato all'identificazione di 3 di essi (La Rosa, Moscati e Partito) ufficializzata con una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano tenutasi il 23 marzo 2012. Più recentemente, grazie all'esame del Dna del figlio David, attualmente residente in Israele, si è giunti all'identificazione del caduto Marian Reicher. Presso il Mausoleo sono ancora 5 i resti mortali inumati da identificare. (Com)